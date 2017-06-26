أمير قطر يبدي إستعداده لتطوير العلاقات مع إيران

أبدت الدوحة إستعدادها لتطوير العلاقات مع طهران ، في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الإيراني حسن روحاني مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني .

وأكد أمير قطر للرئيس روحاني ، بعد تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر، أن بلاده ترحب بالتعاطي والتعاون مع طهران . وأعرب عن تقديره لدعم إيران حكومة وشعبا لقطر، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت دوما متنامية ومتينة، مبديا إستعداده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، والتعاون من أجل حل قضايا العالم الإسلامي.

وأشار الشيخ تميم إلى أن العالم الإسلامي يمر حاليا بظروف عسيرة، وأن حل مشاكله بحاجة إلى تغليب الحكمة والحوار.

من جهته أكد روحاني وقوف بلاده حكومة وشعبا إلى جانب قطر ، مشدداً على أن سياسة طهران مبنية على تطوير العلاقات مع الدوحة.

ولفت إلى أن “مساعدة إقتصاد قطر وتطوير العلاقات وخاصة بين القطاعين الخاصين في البلدين، من شأنهما أن يكونا من أهدافنا المشتركة”، مشيراً إلى وقوف طهران إلى جانب قطر حكومة وشعبا، مضيفا أن “الضغوط والتهديات والحظر لا يمكنها أن تكون أسلوبا صحيحا لحل الخلافات”.

وشدد روحاني على أن “فرض الحصار على قطر أمر مرفوض”، مؤكدا أن “المجالات الجوية والبرية والبحرية الإيرانية ستبقى مفتوحة على الدوام أمام قطر بإعتبارها دولة شقيقة وجارة”.

يذكر أن الدول المقاطعة لقطر قدمت في وقت سابق قائمة مطالب إلى الدوحة على رأسها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران ، وطرد أي عضو من أعضاء “الحرس الثوري” الإيراني موجود على أراضيها.

كما طالبت القائمة قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية وإغلاق قناة “الجزيرة” القطرية، وطالبت بتعويضات لم يُذكر حجمها، إلى جانب مطالب أخرى.