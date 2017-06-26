ماذا قالت الملكة رانيا في عيد زواجها الـ24؟

هنأت ملكة الأردن، رانيا العبد الله، زوجها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة عيد زواجهما الرابع والعشرين، واصفة زواجها من الملك بأنه الأسعد في العالم.

ونشرت الملكة رانيا صورة تجمعها وزوجها الملك عبد الله الثاني عبر حسابها الرسمي على تويتر، وكتبت في أسفل الصورة مغازلة زوجها: “حياتنا معا هي نعمة من الله عليّ — عيد زواج سعيد.. بعد 24 سنة زواج، لا أزال أشعر بأني السيدة الأوفر حظا في العالم.. عيد زواج سعيد”.

وكان الملك عبدالله الثاني لا يزال أميرا في مارس 1993، عندما أعلن عن خطبته على الملكة رانيا التي تصغره بـ 7 سنين، بعد شهرين من لقائهما الأول في حفل عشاء في يناير من العام نفسه وبعد مرور أكثر من شهرين على خطوبتهما احتفلت العائلة المالكة بزفافهما في العاشر من يونيو 1993 وكان عمر الملك عبدالله حينئذ 31 عاما.

وكان باكورة زواجهما ولي عهد الملك، الأمير الحسين بن عبدالله، الذي سُمى تيمنا بجدة الراحل الملك الحسين بن طلال، وأنجبت الملكة رانيا أيضا الأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.