تيلرسون يلتقي الثلثاء وزير الخارجية القطري ووزيراً كويتياً

يلتقي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون غداً الثلثاء كلاً من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد لله الصباح لبحث الأزمة الخليجية، بحسب ما أفادت مراسلة “الجزيرة” في واشنطن.

ووصل الوزير الكويتي اليوم الإثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية تزامناً مع زيارة وزير الخارجية القطري، وسيلتقي الوزيران بكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وتكتسب زيارة الوزيرين إلى واشنطن أهمية كبيرة، خصوصاً أن الكويت تقود جهود الوساطة في الأزمة الخليجية، وسبق أن عبّر وزير الخارجية الأميركي عن دعم واشنطن لوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأنها ستبقى على اتصال وثيق مع جميع الأطراف.

وكان بيان للخارجية الأميركية قد قال إنّ قطر تُجري مراجعة دقيقة لسلسلة المطالب التي قدّمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات.

وأشار البيان إلى أنه من الصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب، لكن هناك مجالات عدة ملحوظة يمكن أن تشكّل أرضية لحوار متواصل لحل الأزمة.