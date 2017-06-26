لافروف يدعو تيلرسون الى منع الاستفزازات التي تستهدف قوات نظام الأسد

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين، نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في اتصال هاتفي، الى العمل على منع “الاستفزازات” حسب قوله، التي تستهدف قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الاتصال جرى بمبادرة أميركيّة وطلب لافروف طلب من واشنطن اتّخاذ إجراءات للحؤول دون حصول استفزازات تستهدف قوات النظام السوري التي تقوم بعمليات ضدّ الإرهابيين.

كما تطرّق لافروف وتيلرسون أيضاً الى ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار وتكثيف مكافحة المجموعات الإرهابيّة.

ويأتي هذا الاتصال بُعيد إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد، استهدافه مواقع للنظام السوري بالقصف ردّاً على قذائف سقطت في هضبة الجولان التي تحتلّها اسرائيل والقريبة من مناطق الاشتباكات بين قوّات الأسد والفصائل المسلّحة.