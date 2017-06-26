تيلرسون: قطر تجري مراجعة دقيقة وتأخذ في الإعتبار مجموعة من المطالب

كشف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن أن قطر تجري مراجعة دقيقة وتأخذ في الإعتبار مجموعة من المطالب قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات.

وأضاف تيلرسون أنه يصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب، لكن هناك عدة مجالات ملحوظة يمكن أن تشكل أرضية لحوار متواصل لحل الأزمة، موضحا أن إحدى الخطوات البناءة المحتملة تتمثل في جلوس الدول المعنية مع بعضها بعضا ومواصلة النقاش.

وأشار وزير الخارجية الأميركي في بيان إلى أن هذه الدول الحليفة لبلاده تكون أقوى عندما تتعاون فيما بينها لتحقيق هدف يتفق عليه الجميع وهو محاربة الإرهاب. وقال إنه يتعين على كل الدول القيام بشيء للمساهمة في هذه الجهود، مضيفا أن التخفيف من نبرة التصعيد سيؤدي إلى المساعدة في تخفيف حدة التوتر، وأن واشنطن تدعم وساطة أمير الكويت، وستبقى على اتصال وثيق مع جميع الأطراف.

يذكر أن تيلرسون سيلتقي نظيره القطري بعد غد في واشنطن للعمل على حل الأزمة.