الحريري مصمم على تنفيذ وثيقة بعبدا بدعم من جعجع

أبدت مصادر نيابية في “تيار المستقبل” ارتياحها العميق لأجواء اللقاء الذي جرى بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لناحية تعزيز التنسيق من أجل تنفيذ مضمون وثيقة بعبدا، خصوصاً في ظل الضغوطات التي يواجهها اللبنانيون.

وشدّدت المصادر لـ”السياسة” على أنّ المرحلة المقبلة ستكون اقتصادية واجتماعية بإمتياز، بإعتبار أن الحريري مصمم على إنجاز ما تبقى من بنود البيان الوزاري وهو يلقى كل الدعم من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حزب “القوات” والمكونات السياسية الممثلة في الحكومة.