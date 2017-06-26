السفارة الأوكرانية احتفلت بعيد علم تتار القرم

احتفلت السفارة الأوكرانية لمناسبة عيد علم تتار القرم، برفع علم تتار القرم الى جانب العلم الأوكراني، في مبنى السفارة في شارع انطوان الريس في بعبدا.

ولفت السفير الأوكراني ايهور اوستاش إلى معاني علم تتار القرم “الذي يرمز لونه الأزرق الى السماء الزرقاء وتتوسطه اشارة باللون الأصفر او لون الشمس وتشير الى الميزان العادل”.

وأضاف: “اعتمد هذا العلم عام 1919 لجمهورية القرم التي كانت تابعة لاوكرانيا، ولكن بعد الاحتلال الروسي لها عام 2014، منع رفع هذا العلم، ونأمل اليوم من خلال هذا الاحتفال ان يعود هذا العلم ليرفرف مرة ثانية في شبه جزيرة القرم، وان يرفع الظلم والقمع والاضطهاد عن شعب القرم الذي يقدر عدده بحوالى 300 الف نسمة”.

وتابع: “سنحتفل الاربعاء المقبل في السفارة بيوم الدستور الأوكراني الذي اقر سنة 1996 وستتم قراءة مقتطفات من الدستور الآن على مسمعكم تخليدا للذكرى، وللمناسبة احيي الجالية الأوكرانية في لبنان وتفوق خمسة آلاف نسمة، كما احيي الجالية اللبنانية في أوكرانيا وهي في غالبيتها من الطلاب الذين يتلقون علومهم هناك ومن ثم يتزوجون ويستقرون في اوكرانيا البلد المضياف، ولا بد لي من ان انوه بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.

وختم: “سينظم في 14 كانون الأول المقبل “يوم العلاقات الديبلوماسية” بالتعاون مع السفارة في لبنان لتفعيل وتوثيق العلاقات، وسيتم انشاء بيت للجالية الأوكرانية في البترون يشمل كل النشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية”.