بالصور: ترامب وعائلته يسرقون الأضواء

أظهرت صور تم التقاطها في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، السيدة الأولى ميلانيا وهي تُقبل الأطفال أثناء اختلاطها هي وزوجها بالحضور، بينما كانت إيفانكا تلعب مع ابنتها “أرابيلا” في حديقة الورود.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ارتدت ميلانيا فستاناً بنقشة “أوزموند جريد” من “ماري كاترانتزو” يبلغ ثمنه 2255 دولارًا.

كما صافح الرئيس الزوار في الحديقة التي كانت مزينة لتبدو مثل حديقة “سنترال بارك” في مانهاتن، تكريماً لانتقال الرئيس دونالد ترامب من نيويورك إلى البيت الأبيض.