اليونيسكو: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019

أعلنت المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا، إمارة الشارقة، إحدى الإمارات العربية المتحدة السبعة، عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 “وذلك بناء على توصية من لجنة استشارية اجتمعت في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات في لاهاي”، بحسب بيان وزعه المكتب الاعلامي لليونيسكو.

وتضم اللجنة ممثلين عن رابطة الناشرين الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات واليونيسكو.

وأشارت إلى أن الاختيار وقع على الشارقة نظرا للطبيعة الابتكارية والشمولية لترشيحها، فضلا عن برنامج الأنشطة الذي تقدمه والقائم على المجتمع المحلي والاقتراحات المبتكرة لدمج وإشراك الأعداد الكبيرة من اللاجئين.

وقالت بوكوفا إنها تحيي اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وما تبذله من جهود لإتاحة القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس، لا سيما الفئات المهمشة منهم، حيث تعتبر القراءة عاملا مسرعا للاندماج الاجتماعي والابتكار والحوار.

وذكر المكتب الاعلامي لليونيسكو أن البرنامج المقترح تحت شعار “اقرأ، أنت في الشارقة”، يعنى بستة مواضيع رئيسة هي: التضامن والقراءة والتراث والتوعية والنشر والشباب، كما يقدم ندوة عن حرية التعبير ومسابقة للشعراء الشباب وورشات عمل تدريبية لإنتاج الكتب بطريقة “بريل” عن طريق اللمس إضافة إلى عدد من الفعاليات المخصصة للشعب متعدد الأعراق.

وأضاف: “وتهدف المدينة إلى تعزيز ثقافة القراءة في الإمارات العربية المتحدة وتشجيع مبادرات جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه الإنتاج الأدبي في المنطقة وفي سائر العالم العربي”.

وأعلن أنه على هامش هذه السلسلة من الأحداث، ستطلق الشارقة كذلك “مدينة الشارقة للانتاج” وهي مكان مخصص بالكامل للانتاج والطباعة، وهو المكان الأول من نوعه في المنطقة، حيث أنه معد خصيصا لتلبية حاجات الشركات والمؤسسات الناشطة في مجال الإنتاج، لافتا إلى أنّ هدفه يتمثل في تعزيز صناعة الكتب من خلال تعزيز الإنتاج والتوزيع في العالم العربي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ سنة الاحتفالات بتاريخ 23 نيسان 2019، أي في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، لافتا إلى ان المدينة التي يتم اختيارها كل عام لتكون العاصمة العالمية للكتاب تلتزم بالترويج للكتب والقراءة، إضافة إلى تنفيذ برنامج أنشطة لمدة عام كامل، لافتا إلى أن الشارقة هي المدينة التاسعة عشر التي تحظى بلقب العاصمة الدولية للكتاب، وذلك بعد: مدريد (2001)، الإسكندرية (2002)، نيودلهي (2003)، أنتويرب (2004)، مونتريال (2005)، تورينو (2006)، بوغوتا (2007)، أمستردام (2008)، بيروت (2009)، ليوبليانا (2010)، بوينس آيرس (2011)، يريفان (2012)، بانكوك (2013)، بورت هاركورت (2014)، إنتشون (2015)، فروتسواف (2016)، كوناكري (2017) وأثينا (2018).