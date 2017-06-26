ابو فاعور: زيارة جنبلاط لروسيا ممتازة بكل المعايير

دعا عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور الى “الاستفادة من الأجواء الإيجابية في البلاد بعد طي صفحة قانون الانتخاب من أجل الانصراف والتفرغ لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية وإطلاق عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية التي تخرج المواطن من الضائقة التي يعيش فيها والاقتصاد من كبوته التي تنعكس على حياة المواطن”.

كلام أبو فاعور جاء خلال زيارته مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ومفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن والقاضي عبدالمجيد سالم، في حضور الشيخ علي الجناني وفاعليات، للتهنئة بعيد الفطر، يرافقه وكيلا داخلية التقدمي في البقاع الجنوبي والأوسط رباح القاضي وخليل سويد وعضو المجلس المذهبي الدرزي الشيخ أسعد سرحال والمدير الإقليمي لمدارس العرفان الشيخ بشير حماد.

وأوضح أن “زيارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط للعاصمة الروسية كانت ممتازة بكل المعايير وأعادت الدفء الى علاقته بروسيا الاتحادية كما رسخت الصداقة التاريخية بين الحزب التقدمي الاشتراكي والدولة الروسية التي قدمت لنا الكثير سواء في الحقبة السوفياتية او ما تلاها، بعد فترة من التباينات السياسية على خلفية الصراع في سوريا، وقد تم تجاوز هذا الامر بالكامل من الطرفين ولمسنا تقديرا سياسيا عاليا للرئيس وليد جنبلاط لدى القيادة الروسية، وأكد النائب جنبلاط للمسؤولين الروس الذين التقاهم ولا سيما وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بغدانوف ضرورة الحفاظ على مبادىء الحل السياسي وفق بيان جنيف ولا سيما الحل الانتقالي الذي ينهي معاناة الشعب السوري كما انه طرح قضية النازحين السوريين الى لبنان وتركيا والأردن وإمكانية عودتهم الى مناطق خفض التوتر التي ترعاها موسكو مع شركاء آخرين”.