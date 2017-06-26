إرتفاع بسيط بالحرارة في اليومين المقبلين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون طقس الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا اليوم وخلال الأيام القادمة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.

الحرارة المتوقعة على الساحل: من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 21 الى 29 درجة، في البقاع من 17 الى 35 اما في الارز من 16 الى 26 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %.

وحال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.