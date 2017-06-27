اتصالات تهنئة لدريان بعيد الفطر

تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات تهنئة بعيد الفطر السعيد من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والرؤساء السابقين ميشال سليمان وسليم الحص وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن ونائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور ووزراء ونواب والعديد من الشخصيات.