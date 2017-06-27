وشدد الجبير على أنه لن يكون هناك أي تفاوض مع السلطات في الدوحة بشأن قائمة المطالب التي قدمتها أربع دول عربية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الحالي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية.

وجاء قرار المقاطعة بسبب التقارب القطري مع إيران وتمويل ميليشيات إرهابية، والعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة والخروج عن الإجماع الخليجي.