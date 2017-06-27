بالصور: إطلاق نار… وإغلاق موقع عسكري في ولاية ألاباما الأميركية

أفادت قناة “إكسترا نيوز” عن إغلاق موقع عسكري في ولاية ألاباما الأمريكية وسط تقارير عنإطلاق نار.

وقالت الصفحة الرسمية لفريق ريدستون عبر “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إن “هناك أنباء عن إطلاق نار نشط في منطقة أرسنال، لذا أغلقت القاعدة”.

فيما قال عضو الكونغرس عن مقاطعة ألاباما النائب روبرت أديرهولت عبر “تويتر” إن “فريقه يتابع الوضع في ريدستون أرسنال، رجاء انضموا إلى دعائي بالسلامة للجميع في القاعدة”.