لاريجاني: أميركا تتبع نهجا يتمثل في التلاعب مع الإرهاب ولا تحاربه

إعتبر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أن الولايات المتحدة تتبع نهجا يتمثل في التلاعب مع الإرهاب ولا تحاربه، وليس في محاربته.

وفي كلمة له خلال اجتماع رؤساء برلمانات أوراسيا بعاصمة كوريا الجنوبية، دعا لاريجاني إلى ضرورة أن “تعزز برلمانات أوراسيا محاربة الإرهاب والأمن”، مشددا على أن “إيران تدعم الأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية ضد الإرهاب، وتشدد على الدور الأساسي الذي يلعبه الشعب السوري الذي يجب أن يقرر مصيره بنفسه”.

كما تطرّق رئيس البرلمان الإيراني إلى موضوع العقوبات الأميركية، وقال إن “قرار مجلس الشيوخ الأخير بفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد إيرانيين وروس نعتبره أن يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي، وتدل على عدم قانونية التدخل في شؤون دول أخرى”، داعيا إلى إيجاد آلية إقليمية لمنع اتخاذ مثل هذه القرارات.