إصابة قيادي في “سرايا أهل الشام” في إنفجار عبوة في جرود عرسال

أصيب القيادي في “سرايا أهل الشام” المدعو “أبو راسم الجراجيري”، بجروح متوسطة جراء إنفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته قرب مدينة الملاهي في وادي عطا في جرود عرسال .

والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة ظهرت خلافات حادة بين “سرايا أهل الشام” و”جبهة النصرة”، على خلفية تصدر الأولى مفاوضات عودة النازحين السوريين عبر جرود عرسال الى قراهم في القلمون الغربي في الأراضي السورية.