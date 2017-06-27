لدينا علاقات مع دول الشرق الأوسط… أدرعي: هجماتنا على سوريا تهدف لمنع “حزب الله” من الحصول على الأسلحة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن تل أبيب لا تتدخل في الحرب الدائرة بسوريا ولا تدعم أياً من الفصائل المسلحة هناك، مشيرا الى أن “الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية تهدف إلى منع حزب الله من الحصول على الأسلحة”.

وكشف أدرعي في حديث عبر “روسيا اليوم” عن وجود علاقات علنية وسرية مع بعض دول المعتدلة في الشرق الأوسط، ويمكننا تقديم خبراتنا فلدينا قواسم مشتركة بأكبر بكثير مما نتصورها”، موضحا “اننا نتحدث عن أنفسنا، ونتحدث عن أن هناك علاقات مشتركة مع بعض دول المنطقة، ونتمنى في القريب العاجل أن نتحدث بشكل مباشر عن هذه الدول”.