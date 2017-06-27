مطر التقى الصرّاف مشيداً بأداء الجيش والقوى الأمنيّة

استقبل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر في دار مطرانيّة بيروت للموارنة في الأشرفيّة، وزير الدفاع يعقوب الصراف، بحضور النائب العام للأبرشيّة المونسنيور جوزف مرهج والنواب الأسقفيين ورئيس جامعة الحكمة الخوري خليل شلفون ولفيف من كهنة الأبرشيّة. وجرى في اللقاء عرض للاوضاع على الساحة اللبنانيّة ، أشاد خلاله المطران مطر بأداء الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة والتعاون فيما بينهم من أجل بسط السلام والأمان في لبنان على الرغم من كلّ التحديات التي تعترضهم وتعرض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.