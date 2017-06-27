جنجنيان: الأيام المقبلة ستنصب على تفعيل العمل الحكومي

اكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان، “ان الايام المقبلة ستنصب على تفعيل العمل الحكومي لان من الضروري عدم تكرير مشهد التعطيل الذي طغى على حكومة الرئيس تمام سلام”، مشددا على “اهمية الدبلوماسية في السياسة والتعالي على نارية التصاريح التي توتر الاجواء وتبعد الانتاج الذي يتوق اليه المواطن”.

ورأى جنجنيان في حديث لبرنامج “لبنان في اسبوع” عبر اذاعة لبنان وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى “ان هناك اتفاقا ضمنيا على عدم التعطيل وان خلال فترة التمديد للمجلس الحالي التي ستستمر 11 شهرا حتى اجراء الانتخابات المقبلة ستكون فترة عمل وانتاج وكل الوزارات ستضع خططا يتم تنفيذ مشاريع مهمة من خلالها”.

وشدد على “دور النواب للمطالبة بانماء مناطقهم”، لافتا في هذا السياق الى “ان كتلته في زحلة طالبت اخيرا وزارة الاشغال بالاهتمام بالطريق الدولية التي تفتقر الى الترسيم والاشارات الفوسفورية لانها طريق حيوية ولا تستحق الاهمال معيدا سبب التأخير الى الروتين الاداري وبعض النكايات السياسية التي كنا نشهدها في السابق للاسف كما قال”.

اما في ما خص تفاؤل رئيس المجلس النيابي نبيه بري باقرار سلسلة الرتب والرواتب في اول جلسة للمجلس النيابي المفترض عقدها منتصف تموز المقبل، قال النائب جنجنيان: “موضوع السلسلة تم درسه لسنوات وآن الاوان لاقراره واعتقد ان الوقت الراهن اسهل من السابق في ظل التوافق السياسي القائم واتوقع اقرار السلسلة لان المواطن تعب المعاناة الاقتصادية ومتعطش لتسيير شؤونه”.

ورأى “ان الحل الانسب لتأمين الايرادات للسلسلة هو بوقف الهدر ومكافحة الفساد”، مشددا على “اهمية الحكومة الالكترونية التي تخفف من الفساد والرشاوى وتنتظم من خلالها الاعمال”، لافتا الى “اهمية البطاقة الممغنطة التي ستعتمد في الانتخابات المقبلة”، معربا عن تخوفه منها، معتبرا انها “اضعف الحلقات في القانون الانتخابي الجديد لجهة ان انجازها يحتاج وقتا ومن الضروري تسليمها للمواطن قبل شهرين من موعد الانتخابات، الامر الذي يعتبر صعبا في ظل وجود اكثر من ثلاثة ملايين منتخب”.

وأعاد جنجنيان “امكان ترشحه للانتخابات المقبلة عن قضاء زحلة لقرار يتخذه حزب القوات اللبنانية بحيث لم تتضح بعد صورة الترشيحات ولا حتى التحالفات علما ان التنسيق قائم بين القوات وتيار المستقبل”.