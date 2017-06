استقالات في CNN… وترامب: “كل القنوات تنشر أخباراً كاذبة “

قدم ثلاثة صحفيين في شبكة CNN، استقالتهم على خلفية فضيحة أثارها نشر الشبكة تقريرا يحتوي على معلومات غير مؤكدة عن صلات بين فريق دونالد ترامب الانتقالي ومؤسسة مالية روسية.

وكان التقرير، الذي ادعى أن مستشارا لترامب التقى رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مطلع العام الحالي، وبحث معه في احتمالات رفع العقوبات عن روسيا، قد أزيل من موقع CNN الإلكتروني بعد أقل من يوم على نشره بسبب موجة التكذيب والانتقاد من جهات مختلفة.

وقالت CNN في بيان صدر مساء الاثنين: “في أعقاب سحب تقرير نشر سابقا على موقعنا، قبلت الشبكة استقالة المسؤولين عن نشر القصة (التقرير)”.

يشار إلى أن من بين المستقيلين صاحب التقرير، الصحافي الاستقصائي توماس فرانك، إضافة إلى رئيس قسم التحقيقات الصحفية في الشبكة، ومحرر في نفس القسم.

وأضاف البيان أن إعداد التقرير المذكور تخللته مخالفات لقواعد السياسة التحريرية للشبكة، منها الاستناد إلى مصدر مجهول.

والجدير بالذكر أن CNN فرضت قيودا صارمة على نشر أية مواد تتعلق بروسيا بعد فضيحة التقرير المحذوف.

وغرّد الرئيس الأميركي دومالد ترامب على موقعه الخاص على تويتر مطرقاً إلى التقرير الخاطئ الذي نشرته قناة الـcnn ,وقال: “الأخبار الكاذية لا تقتصر على هذه المحطة”.

Fake News CNN is looking at big management changes now that they got caught falsely pushing their phony Russian stories. Ratings way down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017