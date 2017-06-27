حركة “فارك” الثورية في كولومبيا أنجزت عملية نزع سلاحها

أعلنت الامم المتحدة ان حركة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا “فارك” أنجزت الاثنين عملية نزع سلاحها، في خطوة تاريخية تنهي نصف قرن من الحرب بين حركة التمرد الماركسية والقوات الحكومية.

وقالت البعثة الاممية في كولومبيا إنه في هذا اليوم، أنجزت بعثة الامم المتحدة تخزين كل الاسلحة الفردية المسجلة لحركة فارك وعددها 7132 قطعة سلاح، باستثناء تلك التي ستستخدم، وفقا لخارطة الطريق، لضمان امن المعسكرات الـ 26 التي سيصار فيها الى تجميع حوالى سبعة آلاف عنصر من فارك.