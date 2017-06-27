الدولار في أعلى مستوى في شهر أمام الين

سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في شهر أمام الين الياباني وتعافى مقابل اليورو بعد أن دافع ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها البنك.

وينتظر المستثمرون كلمة لجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ومتحدثا إلى طلاب جامعيين في العاصمة البرتغالية لشبونة، قال دراجي إن أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض تساعد في خلق الوظائف وتعزيز النمو وتصب في مصلحة المقترضين.

وكان اليورو هبط في وقت سابق هذا الشهر بعد أن قال المركزي الأوروبي أن صانعي السياسة لم يناقشوا تقليص برنامجه الضخم لشراء السندات.

وبعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع أمام العملة الأميركية عند 1.1219 دولار في وقت سابق من الجلسة عقب بيانات أضعف من المتوقع بشأن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في أيار تراجع اليورو إلى 1.1180 دولار عقب تعليقات دراجي.

وقال أحد المتعاملين إن دراجي يثبط التوقعات لخفض التحفيز النقدي وذلك يدفع اليورو للتراجع.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى أمام العملة اليابانية مسجلا 111.93 ين.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 في المئة إلى 97.440.