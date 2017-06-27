الجيش المصري يحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية

أحبط الجيش المصري، الثلثاء، محاولة لاختراق حدود البلاد الغربية وتدمير 12 سيارة محملة بالاسلحة والذخائر والمواد المهربة.

وذكر بيان للجيش أن القوات الجوية وبناء على على معلومات استخباراتية نجحت في رصد وتتبع وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود الغربية مع ليبيا.

وأكد البيان مواصلة القوات الجوية وحرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.