موظفو الإدارة العامة لمعارضي إقرار السلسلة: لسنا دجاجا ولا غنما

حذر موظفو الإدارة العامة من عدم إعطائهم حقوقهم وإقرار السلسلة، وقالوا في بيان إنه في مستهل كل إعلان للبحث في سلسلة الرتب والرواتب يبادر اليه المسؤولون، علما انها أنهكت بحثا وتمحيصا، تمت المطالعة من هنا وهناك ابواق مبرمجة دائما على الصراخ والتهويل والوعيد والتنديد بإعطاء الحقوق والأدهى من ذلك ان آذان المسؤولين مبرمجة هي ايضا على سماع هؤلاء من دون غيرهم، عندما ينعقون.

وأضاف البيان: “نقولا شماس ورفاقه من المستفيدين من قضم حقوقنا ومن السياسيين المتواطئين معه والمصرين على نهبنا وتجويع اولادنا والمعتقدين اننا سنرضى ان نكون الدجاجة التي تبيض لكم ذهبا، تتصرفون معنا، مع اطفالنا، مع اهلنا، ونحن الفئة الأساسية في هذا الوطن، بعداء لا تحمد عقباه”.

وختم: “حذار، لسنا دجاجا ولسنا غنما، نحن لبوات تستشرس للدفاع عن اشبالها، فإذا كنتم اوصياء على بعض اولياء القرار، لن تكونوا في يوم قادرين على الاستمرار في استكرادنا واستعبادنا وقتل الكرامة فينا. اذا كنتم مصرين على المتابعة بمناصبتنا العداء، فنحن لها. حذار، قبل ان نعلن من قبلنا العداء، كل العداء لكم ونعلنكم أولوية في لائحة اعداء الوطن”.