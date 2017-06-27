فرنسا تشيد بتعيين سلامة ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

أشادت فرنسا في بيان صادر عن السفارة الفرنسية في لبنان “قرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين السيد غسان سلامة الممثل الخاص في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف البيان:”إننا سنقدم له دعمنا التام لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وترسيخ العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة فضلا عن تنسيق المبادرات الدبلوماسية. وننوه في هذه المناسبة بأعمال سلفه السيد مارتن كوبلر الذي أنهى مهامه، والذي أدى دورا أساسيا على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

ولفت البيان إلى أن الحل السياسي الذي يضم مختلف الأطراف الليبية يُعدّ الحل الوحيد الكفيل في تحقيق الاستقرار الدائم وإعادة إعمار البلاد، مشيرا إلى تمثيل هذه العملية السياسية القائمة على الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بصورة فاعلة، لذا تدعو فرنسا مختلف الجهات الليبية إلى إعادة الالتزام بهذه العملية.

في هذا السياق، تعرب فرنسا عن حرصها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل وعلى التقيد بالآليات التي اعتمدها لا سيما الآليات المتعلقة بالامتثال للحظر المفروض على الأسلحة ومكافحة تصدير النفط غير الشرعي مكافحة فاعلة.