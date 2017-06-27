بالصور: الحياة داخل “google”

تعرف شركة غوغل بريادتها في عالم الانترنت وتعد من أفضل الشركات مراعاة للعاملين في الولايات المتحدة، لذلك يعتبر موظفوها الأكثر حظا في العالم بما توفره لهم الشركة من تقديمات وخدمات.

رجل يسير وسط الأضواء والبالونات التي استخدمت في افتتاح مكتب شركة غوغل الجديد في كندا

موظف يأخذ قيلولة في المكتب الرئيسي لغوغل في مدينة ماونتن فيو بكاليفورنيا

روبن موروني مدير الاتصالات في غوغل يلعب كرة الطاولة مع أحد موظفي غوغل في مكتب سنغفورة

داليا غرشتين مهندسة البرمجيات بشركة غوغل تتسلق الجدار داخل صالة الرياضة في مقر الشركة بكيتشنر – كندا

أندرا جينوس تعرض طريقة استخدام “غولف غوغل المصغر” في مكتب غوغل بتورونتو

موظف في شركة غوغل في مدينة ماونتن فيو بكاليفورنيا يقضي بعض الوقت مع كلبه في مكتبه

المكتبة الزرقاء في المكتب الرئيسي في كستشينر- كندا

غرفة الموسيقى في شركة غوغل في تورونتو

أحد الموظفين في مكتب غوغل بمدينة نيويورك يلعب لعبة التركيب “ليغو”

شركة غوغل في نيويورك تشجع موظفيها على استخدام الـ”سكوتر” في الأروقة وبين المكاتب

موظف يعمل داخل مكتب الاتصالات في شركة غوغل في سان فرانسيسكو داون تاون