“هجمات إلكترونيّة” تستهدف شركات في روسيا وأوكرانيا!

أعلنت شركة النفط الروسيّة العملاقة “روسنفت” الثلثاء، انّها ضحيّة “هجوم معلوماتي كبير” يستهدف خوادمها، موضحةً انّها أبلغت السلطات بالامر.

وكتبت الشركة على “تويتر”: “هجوم معلوماتي كبير يستهدف خوادم المجموعة”. واوضحت المجموعة نصف الحكوميّة، ان الهجوم المعلوماتي قد يكون له عواقب خطرة، ومع ذلك ونظراً لانتقالها إلى خوادم الاحتياط، لم تنقطع عمليّات الانتاج.

بدورها، أعلنت مصارف وشركات عدّة في روسيا وأوكرانيا، تعرّضها لهجمات إلكترونيّة، وفق ما أفادت روسيا اليوم.