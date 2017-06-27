الخارجية الأميركية تعلن تطبيق حظر السفر بطريقة تتوافق مع أمر المحكمة

دولياتالثلاثاء 27 حزيران 2017 الخارجية الأميركية تعلن تطبيق حظر السفر بطريقة تتوافق مع أمر المحكمةأعلنت متحدثة باسموزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن الوزارة ستطبق حظر السفر الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب “بطريقة منظمة” تتفق مع أمر المحكمة الدستورية، مؤكدة “اننا سنواصل إطلاع الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة والشركاء في صناعة السفر في الوقت الذين نطبق فيه الأمر بطريقة مهنية ومنظمة وفي حينها”. ولفتت الى “أننا على اتصال بشركائنا فى تطبيق برنامج قبول الولايات المتحدة للاجئين وسنواصل إبلاغهم بالتغييرات عند سريانها”.كلمات مفتاحية:الخارجية الأميركيةالمصدر: وكالات