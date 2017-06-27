هولندا تتحمل المسؤولية عن مجزرة سريبرينيتسا

قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بأن الدولة الهولندية تتحمل جزءا من المسؤولية في مقتل نحو 350 مسلما في مجزرة سريبرينتسا في العام 1995.

وقالت القاضية غيبكه دوليك إن المحكمة حكمت بأن الدولة الهولندية تصرفت بشكل مخالف للقانون وتحكم على الدولة بدفع تعويض جزئي لأسر الضحايا، مضيفة أن عناصر القوة الهولندية في القوات الدولية سهلوا الفصل بين الرجال والاولاد المسلمين مع انهم كانوا يعلمون بمخاطر حقيقية بتعرضهم لمعاملة غير إنسانية من قبل صربيي البوسنة.