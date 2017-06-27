رئيس بلدية بعلبك أعلن إطلاق مشاريع تنموية وسياحية

رعى رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس افتتاح مشروع سياحي في حي الشعب في بعلبك، في حضور مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح، المفتي السابق الشيخ بكر الرفاعي، اعضاء المجلس البلدي ومخاتير وفاعليات اجتماعية.

وأعلن “إطلاق مشاريع تنموية في بعلبك بعد عطلة عيد الفطر”، وقال: “يبدأ العمل في مشروع إعادة خطة السير في بعلبك وتعديل المدخل الجنوبي في ساحة الشاعر خليل مطران خلال الأيام القليلة المقبلة، كما وقع المجلس عقد تلزيم المواقف المدفوعة سلفا مع الهيئة العامة للسير”.

وأضاف: “وقع وزير الشباب والرياضة عقد استلام المجلس البلدي لملعب المدينة الرياضية، ونعمل على تشكيل هيئة ادارة للملعب، وأصبح عقد الصيانة عند البلدية بعد أن تم تخفيض الرقم إلى أقل مما كان سابقا”.

وتابع: “المباشرة بمتابعة مشروع الطريق الدائري، الرينغ، الذي يعتبر من الطرقات الحيوية التي تصل أحياء المدينة ببعضها البعض وتخفف أزمة ازدحام السير في محيط رأس العين، إضافة إلى تلزيم المباشرة بالمدينة الصناعية”.

وبشر “بصيف حافل بالمهرجانات في بعلبك، وفي المقدمة مهرجانات بعلبك الدولية في الاسبوع الاول من تموز المقبل، والمهرجان الدولي للأفلام السينمائية القصيرة وغيرها من النشاطات الصيفية الثقافية والفنية والرياضية والسياحية”.