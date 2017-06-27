ضربات جوّية للتحالف على أهداف لـ”داعش” في سوريا

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة الثلثاء، انّه نفّذ ضربات جوّية على أهداف لتنظيم “داعش” في بلدة الميادين السوريّة هذا الأسبوع، لافتاً الى انّه سيُحقّق في مزاعم مقتل عشرات في غارة جوّية هناك أمس الاثنين.

وذكر مدير الشؤون العامة في التحالف، الكولونيل جو سكروكا، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: “نفّذ التحالف ضربات على منشآت قيادة وتحكّم معروفة لداعش، وغيرها من البنية التحتيّة للتنظيم في الميادين بسوريا، يومي 25 و 26 حزيران”.

وأضاف: “إزالة هذه المنشآت يُعطّل قدرة داعش على تسهيل شنّ هجمات إرهابيّة والتحريض لها، ضدّ التحالف والقوّات الشريكة لنا وفي بلادنا. وجرى التخطيط لهذه المهمّة وتنفيذها بدقّة شديدة للحدّ من مخاطر وقوع إضرار جانبيّة أو احتمال إلحاق أذى بغير المقاتلين”.

وكان “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، قد اعلن في وقت سابق، ان عشرات قُتِلوا أمس في بلدة الميادين جرّاء ضربة جوّية يُرجّح ان التحالف نفّذها على سجن تابع لـ”داعش”