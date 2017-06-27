الجيش الاسرائيلي يعلن هضبة الجولان منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة معبر القنيطرة بين سوريا والجزء الذي يحتله من هضبة الجولان، منطقة عسكرية مغلقة، مشيرا الى أنه “تم إغلاق المنطقة حول القنيطرة لأسباب أمنية تعود للقتال الدائر بين الفصائل المسلحة على خط وقف إطلاق النار وسقوط قذائف في الجانب الاسرائيلي”.

وأوضح أنه “بالنسبة لمنطقة القنيطرة سيتم السماح للمزارعين فقط بالدخول إليها فيما سيتم منع جميع المواطنين والمتنزهين الاقتراب من مناطق خط وقف إطلاق النار”، لافتا الى أن “هذه الإجراءات مؤقتة على أن يتم إعادة النظر بها على التطورات الميدانية”.