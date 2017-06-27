محليات

جنبلاط: لانصاف المتقاعدين في مشروع زيادة “السلسلة”

غرد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” متطرقاً إلى المتعاقدين وقال: “لا يجوز ولا يقبل بعدم انصاف المتقاعدين في مشروع زيادة سلسلة الرتب والرواتب ضمن السقف المقترح”.

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المتقاعدينسلسلة الرتب والرواتب
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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