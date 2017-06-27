جنبلاط: لانصاف المتقاعدين في مشروع زيادة “السلسلة”

غرد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” متطرقاً إلى المتعاقدين وقال: “لا يجوز ولا يقبل بعدم انصاف المتقاعدين في مشروع زيادة سلسلة الرتب والرواتب ضمن السقف المقترح”.

لا يجوز ولا يقبل بعدم انصاف المتقاعدين في مشروع زيادة سلسلة الرتب والرواتب ضمن السقف المقترح . pic.twitter.com/Y9XqTvBenG — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 27, 2017