محلياتالثلاثاء 27 حزيران 2017 جنبلاط: لانصاف المتقاعدين في مشروع زيادة “السلسلة”غرد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” متطرقاً إلى المتعاقدين وقال: “لا يجوز ولا يقبل بعدم انصاف المتقاعدين في مشروع زيادة سلسلة الرتب والرواتب ضمن السقف المقترح”.لا يجوز ولا يقبل بعدم انصاف المتقاعدين في مشروع زيادة سلسلة الرتب والرواتب ضمن السقف المقترح . pic.twitter.com/Y9XqTvBenG — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 27, 2017كلمات مفتاحية:المتقاعدينسلسلة الرتب والرواتبالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية