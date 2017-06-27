قاضٍ أميركي “يوقف” ترحيل عراقيين

أرجأ قاض اتحادي، ترحيل جميع المواطنين العراقيين الذين احتجزوا خلال عمليات اعتقال، هذا الشهر عبر الولايات المتحدة إلى العاشر من حزيران على الأقل، في توسيع لأمر أصدره الأسبوع الماضي وفر الحماية الأولية لمعتقلين من منطقة ديترويت عددهم 114.

وقد استجاب القاضي مارك غولد سميث لمحامين من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أقاموا شكوى معدلة السبت الماضي، سعيا لمنع دائرة الهجرة والجمارك من ترحيل 85 عراقيا من أماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن الكثير من المعتقلين العراقيين من المسيحيين الكلدانيين أو المسلمين السنة، ولذلك فإنهم يواجهون خطر الاضطهاد إذا أجبروا على العودة إلى بلادهم.

واشار ممثلو ادعاء في محكمة الاثنين إلى أن هناك 1444 مواطنا عراقيا صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية منهم 199 تحتجزهم حاليا سلطات الهجرة الأميركية.