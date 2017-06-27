بالصور: مصلحة رجال الأعمال في “القوّات”… على “درب الحرية” كي لا ننسى تاريخنا

كي لا ننسى تاريخنا كمقاومة، نظّمت دائرة السياحة في مصلحة رجال الأعمال في “القوّات اللبنانية” مسيرة “درب الحرية” تكريماً للمقاتلين الذين سلكوا الدرب من بيروت نحو زحلة، المنفذ الوحيد للشباب خلال فترة الاحتلال السوري للبنان.

الدعوة كانت لسلك الطريق من بحيرات صنين في زحلة مشياً على الأقدام كتحية لكل مقاتل خطّت قدماه هذه الطريق، ولكل شهيد سقط عليها.

وصل المشتركون بكل حماسة إلى نقطة التجمّع في ساحة الشهداء – زحلة، ثم انطلقوا في مسيرة طويلة دامت 4 ساعات على طرقات جبلية أقلّ ما يُقال عنها إنّها شاقّة وصعبة انطلاقاً من بحيرات صنين، مروراً بنبع الساقية وصليب قاع الريم وصولاً إلى باحينا في وادي العرائش.

في منتصف المسيرة، أحتفل بالذبيحة الإلهية عن راحة نفس شهداء المقاومة اللبنانية بحضور رئيس المصلحة عزيز اسطفان، رئيسة الدائرة السياحية في “القوات” فيروز رحمة، منسق منطقة زحلة ميشال تنوري، إضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم الصقر وأعضاء مصلحة رجال الأعمال وحشد من المنسقين والمكرمين ومن ثم غداء في الطبيعة.