بالفيديو: وهبته قلبها فكتبت الحياة لابن الـ5 سنوات… إنجاز لبناني في زراعة القلب

فصلت آلة التنفس فابتسم لوالدته وشد على يدها طالباً كوباً من الماء.

هكذا كتب النجاح لابن الـ5 سنوات في أول عملية زراعة قلب لطفل في لبنان أجريت في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت بعدما كانت ايام حياته معدودة.

انجاز هو الأول من نوعه في لبنان يفتح الطريق امام انقاذ حياة اطفال يعانون من أمراض خلقية في القلب، عملية لما كانت نجحت لولا تضافر جهود عدة.

عائلة واهبة حولت دموع حزنها بفقدانها طفلها دموع فرح لدى العائلة المتلقية بعدما كتب عمر جديد لابن الخمس سنوات الذي عاد بقلب جديد ينبض بالامل والحياة على أمل ان تتوسع ثقافة وهب الاعضاء في لبنان.