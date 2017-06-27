وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس

توفي وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس الذي كان مقرباً من رئيس النظام السوري بشار الأسد في مستشفى قرب باريس عن عمر 85 عاماً، وفق ما أعلن نجله فراس.

وأوضح فراس طلاس أن والده “توفي هذا الصباح في مستشفى افيسين وسيتم تشييعه في باريس في انتظار أن نتمكن من دفنه في دمشق”.

وكان طلاس، الذي استقر قبل خمس سنوات في باريس حيث تقيم إحدى بناته، قد نقل إلى المستشفى قبل 12 يوماً إثر كسر في عظم الساق، بحسب نجله الذي قال إن والده دخل في غيبوبة الاثنين.