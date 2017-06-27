وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس

دولياتالثلاثاء 27 حزيران 2017 وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاستوفي وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس الذي كان مقرباً من رئيس النظام السوري بشار الأسد في مستشفى قرب باريس عن عمر 85 عاماً، وفق ما أعلن نجله فراس.وأوضح فراس طلاس أن والده “توفي هذا الصباح في مستشفى افيسين وسيتم تشييعه في باريس في انتظار أن نتمكن من دفنه في دمشق”. وكان طلاس، الذي استقر قبل خمس سنوات في باريس حيث تقيم إحدى بناته، قد نقل إلى المستشفى قبل 12 يوماً إثر كسر في عظم الساق، بحسب نجله الذي قال إن والده دخل في غيبوبة الاثنين.كلمات مفتاحية:مصطفى طلاسالمصدر: العربية