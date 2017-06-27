“داعش” يخوض آخر معاركه في الموصل

أفاد قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، بأنه يتوقع أن تنتهي معركة الموصل (شمالي العراق) بالسيطرة الكاملة على المدينة من تنظيم داعش خلال أيام.

ونقلت رويترز عن الأسدي قوله إن “الموصل وبالتحديد المنطقة القديمة لم يبق لها إلا الشيء القليل. الآن كل المحاور الثلاثة أصبحت على خط واحد، وتحديدا على شارع الفاروق. وإن شاء الله العملية مستمرة وستنطلق إلى المرحلة الأخيرة. يعني المرحلة النهائية اللي هي الوصول إلى النهر”.

وأردف الأسدي “البارحة (الإثنين) حصلنا عناصر معينة بهاي الأحياء اللي قلت عليها حي التنك والهرمات وكذلك اليرموك وبعض الأحياء، ولكن سرعان ما تم تطويقها وهو الآن محاصر”.

وعلى وقع التطورات الأخيرة في الموصل، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبش، إن “زوال” تنظيم داعش من العراق “بات وشيكا”، لكنه أبدى أيضا قلقه العميق إزاء المدنيين الذين لايزالون محاصرين.

ويوفر تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة غطاء جويا وبري اللقوات العراقية في معركة الموصل، العاصمة الفعلية لتنظيم داعش في العراق، المستمرة منذ ثمانية أشهر.

ويُقدر الجيش العراقي عدد مسلحي التنظيم المتشدد المُحاصرين في المدينة القديمة بنحو 350 مقاتلا يتحصنون في وسط المدنيين في منازل متفرقة ويُكثروا من الفخاخ المتفجرة والانتحاريين ونيران القناصة لإبطاء تقدم قوات الجيش.