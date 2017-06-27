بالصور: داعشيان حاولا الهجوم على حاجز أمني في الموصل فقتلا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أفراد الشرطة ومواطنين من الموصل قتلوا عنصرين من تنظيم “داعش”، حاولا الهجوم على حاجز أمني في الساحل الأيسر من المدينة. وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، قيام الأهالي بالتصدي للمهاجمين وقتل أحدهما طعنا بالسكاكين.

وأضاف الشمري، أن “أهالي الموصل وبعد أن نفد صبرهم من أعمال التنظيم الإرهابي بدأوا برفض تواجده ويتصدون له، معتبرا أنها نقطة مهمة لقلب صفحة سوداء عاشتها المحافظة. وتناقل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورا توثق تفاصيل الحادث: