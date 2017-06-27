اللبناني نزار زكا يبدأ إضراباً عن الطعام في سجنه بإيران

محلياتالثلاثاء 27 حزيران 2017 اللبناني نزار زكا يبدأ إضراباً عن الطعام في سجنه بإيرانتبلّغت عائلة الموقوف في السجون الإيرانية نزار زكا في اتصال معه، أنّ ابنها دخل في إضراب عن الطعام، وأنّه لن يتراجع عن ذلك إلّا بصدور قرار بإطلاق سراحه، وفق ما نقلت “النهار”. وكانت السلطات الإيرانية أطلقت سراح عدد من الموقوفين الإيرانيين من السجن الموقوف فيه نزار زكا لمناسبة عيد الفطر، ما تسبب بحال من الإنهيار لاستمراره موقوفاً، الأمر الذي دفع إلى إعلانه إضراباً عن الطعام حتى تحقيق مطلبه.كلمات مفتاحية:نزار زكاالمصدر: النهار