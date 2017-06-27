بالفيديو: نوح زعيتر Live On Facebook

نشرت صفحة “وينيه الدولة” شريط فيديو يظهر فيه المطلوب بمئات مذكرات التوقيف نوح زعيتر وهو يوزّع التحيات على متابعيه في بث مباشر على صفحته على “فيسبوك”.

ونوح زعيتر(46 عاماً)، المطلوب الى العدالة، من البقاع، وهو لطالما جاهر بأنه يزرع القنب الهندي ويتاجر به. وزعيتر الذي يتنقل في قريته محاطاً بحراسه الشخصيين، يُعد من بين أبرز مزارعي المخدرات والمتاجرين بها.

ويتميز عن غيره من تجار المخدرات بأنه أكثر صراحة ولا يشعر بالخجل من الترويج لما يقوم به، وهو يحيط نفسه خلال تنقلاته بـ14 حارساً مسلحاً. هو أب لأربعة أولاد أكبرهم علي وأصغرهم غيفارا. هذا وتصل أرباح زعيتر عندما يكون المحصول جيداً إلى مليون ونصف مليون دولار تقريباً.