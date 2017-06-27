اعتقال متورطين بتصوير أفلام إباحية لأطفال في أميركا

أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال أكثر من ألف شخص في ولايات مختلفة، بتهمة إجبار أطفال على ممارسة الدعارة وتصويرهم في أفلام إباحية. ووفقا لبيان صدر عن الوزارة، أجرت القوى الأمنية عملية أطلق عليها اسم “القلب المتحطم” استمرت أسبوعين، في “أكثر من 40 ولاية، وتم خلالها متابعة نحو 70 ألف ملف”.

كما أشار البيان إلى أن القوى الأمنية بدأت ملاحقة أشخاص ظهروا في أفلام إباحية يشارك فيها أطفال، نشرت عبر شبكة الإنترنت.

وذكر البيان أنه تبين من خلال العملية الأمنية أن الأطفال أجبروا تحت التهديد على ممارسة الدعارة وكذلك إقحامهم في ما أسموه ببرنامج السياحة-الجنسية.