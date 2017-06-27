قيومجيان: كلام نصرالله إهانة لـ”حزب الله”

إعتبر القيادي في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان في تغريدة له عبر “تويتر”: “‏كلام السيد حسن نصرالله الأخير حول استقدام مقاتلين اجانب للدفاع عن لبنان إهانة لحزب الله نفسه كما لكرامة أهل الجنوب والجيش وكل اللبنانيين”.

كلام السيد حسن الأخير حول استقدام مقاتلين اجانب للدفاع عن لبنان إهانة لحزب الله نفسه كما لكرامة أهل الجنوب والجيش وكل اللبنانيين.#نحن هنا — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) June 27, 2017