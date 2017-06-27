أخبار حزبية

قيومجيان: كلام نصرالله إهانة لـ”حزب الله”

إعتبر القيادي في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان في تغريدة له عبر “تويتر”: “‏كلام السيد حسن نصرالله الأخير حول استقدام مقاتلين اجانب للدفاع عن لبنان إهانة لحزب الله نفسه كما لكرامة أهل الجنوب والجيش وكل اللبنانيين”.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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