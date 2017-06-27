جعجع عرض للأوضاع السياسية مع هلاسه وأوضاع الطائفة المارونية في أستراليا مع زوّاره

عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب مع وزير الأشغال الأردني سامي هلاسه، الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة، في حضور رئيس مقاطعة الخليج في الحزب فادي سلامة ورجل الأعمال فادي صفير. وقد وضع الضيف الأردني الزيارة في إطار التعارف والتواصل الودي والعلاقات الثنائية المميزة بين لبنان والأردن، نافياً أن يكون حاملاً رسالة من الملك الأردني الى رئيس القوات “كون الزيارة شخصية”.

الى ذلك، التقى جعجع راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران انطوان شربل طربيه، راعي أبرشية سيدة لبنان المارونية في ساو باولو المطران إدغار ماضي، راعي أبرشية المكسيك المارونيّة المطران جورج أبي يونس، ومسؤول قطاع الاغتراب في الرهبانية اللبنانية المارونية المدبر طوني فخري. وقد عرض المجتمعون أوضاع الجاليات اللبنانية ولاسيما أوضاع الطائفة المارونية في أستراليا، ساو باولو، والمكسيك.