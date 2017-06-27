إنفجار في سفينة قبالة ساحل الصومال

أعلن مسؤول لرويترز أن انفجارا ضخما سمع من سفينة قبالة ساحل منطقة بلاد بنط، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال في وقت متأخر، الاثنين، وإن اللهب شوهد يتصاعد مما يبدو أنها سفينة عسكرية.

وأوضح رئيس بلدية منطقة ألولا، علي شاير، وهي ملاذ للقراصنة، الثلثاء: “سمعنا انفجارا ضخما وتصاعدت ألسنة اللهب من السفينة. أعتقد أن السفينة أجنبية”. وأضاف أنه يعتقد أن السفينة عسكرية على الأرجح لأن سفينتين أجنبيتين ساعدتا في إنقاذ الطاقم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار بسبب حادث على ظهر السفينة أو نتيجة مهاجمين قراصنة. ولم يتضح أيضا ما إذا كانت السفينة غرقت بعد الانفجار.

وغالبا ما يجوب القراصنة الصوماليون المياه حول ألولا خلسة. وفي مارس خطف القراصنة ناقلة النفط أريس 13 وعلى متنها طاقم من 8 سريلانكيين، وكانت المرة الأولى التي تخطف فيها سفينة تجارية في المنطقة منذ 2012.