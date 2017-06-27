الكرملين: تهديدات واشنطن لدمشق “غير مقبولة”

أعلن الكرملين أن التهديدات الأميركية للحكومة الشرعية في سوريا غير مقبولة، وذلك بعد لوحت واشنطن بمعاقبة حكومة الأسد حال تنفيذها أي هجوم كيماوي.

وأضاف الكرملين: “لا معلومات لدينا عن الاتهامات الأميركية بأن الحكومة السورية قد تكون في صدد تحضير هجوم كيماوي”.

ويأتي رد فعل الكرملين بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الحكومة السورية تستعد فيما يبدو لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية، محذراً الرئيس السوري بشار الأسد بأنه سيدفع “ثمنا فادحاً” هو وجيشه، إذا نفذ هجوما من هذا النوع.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، الاثنين، أن سوريا تقوم بتجهيزات مماثلة لتلك التي اتخذت قبل هجوم بالأسلحة الكيماوية في الرابع من أبريل الماضي، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة بصواريخ كروز على قاعدة جوية سورية.

وأمر ترامب بالضربة على قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا ردا على هجوم قالت واشنطن إن الحكومة السورية نفذته باستخدام غاز سام أودى بحياة 70 شخصاً على الأقل في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

ووضعت الضربة الولايات المتحدة في مواجهة مع روسيا التي تنشر مستشارين في سوريا، يساعدون الأسد حليفها المقرب.

ووصف المسؤولون الأميركيون التدخل حينها بأنه “لمرة واحدة”، الهدف منه منع وقوع هجمات بالأسلحة الكيماوية في المستقبل، وليس توسعا لدور الولايات المتحدة في الحرب السورية.

واتخذت الولايات المتحدة سلسلة إجراءات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة كشفت عن استعدادها لتنفيذ ضربات ضد قوات الحكومة السورية والداعمين لها، ومنهم إيران.

ومنذ الضربة العسكرية في نيسان نفذت واشنطن هجمات من حين لآخر على ميليشيا تدعمها إيران بل وأسقطت طائرة دون طيار قالت إنها كانت تهدد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.