مقتل 57 بغارة على سجن الميادين السوري

قتل 57 شخصاً، غالبيتهم من المعتقلين المدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدف فجر الاثنين سجناً لتنظيم “داعش” في مدينة الميادين في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء فيما أعلن التحالف الدولي عن فتح تحقيق في المجزرة للوقوف على حقيقة ماحدث.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس “استهدفت طائرات التحالف الدولي، فجر الاثنين، سجناً يتبع للجهاز الأمني في تنظيم داعش في مدينة الميادين” بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل “42 سجيناً مدنياً، فضلاً عن 15 عنصراً من تنظيم داعش ما بين سجناء وحرس”.

وقتل أيضا في القصف، وفق عبدالرحمن، “15 عنصراً من تنظيم داعش هم 11 سجينا وأربعة حراس”.

وكان السجن يضم نحو مئة معتقل، وهو مقسم إلى جزأين أحدهما مخصص للمدنيين وآخر للمعتقلين المتطرفين.

وعرض تنظيم داعش، بحسب المرصد، جثث القتلى في أحد شوارع المدينة.

بيان التحالف

فيما قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنه نفذ ضربات جوية على أهداف لتنظيم داعش في بلدة الميادين السورية هذا الأسبوع وإنه سيحقق في مزاعم مقتل عشرات في غارة جوية هناك أمس الاثنين.

وذكر الكولونيل جو سكروكا مدير الشؤون العامة في التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز “نفذ التحالف ضربات على منشآت قيادة وتحكم معروفة لداعش وغيرها من البنية التحتية للتنظيم في (الميادين) بسوريا يومي 25 و26 يونيو”.

وتابع “إزالة هذه المنشآت يعطل قدرة داعش على تسهيل والتحريض على هجمات إرهابية ضد التحالف والقوات الشريكة لنا وفي بلادنا. جرى التخطيط لهذه المهمة وتنفيذها بدقة شديدة للحد من مخاطر وقوع إضرار جانبية أو احتمال إلحاق أذى بغير المقاتلين”.

مدينة الميادين

وشهدت مدينة الميادين خلال الأشهر الأخيرة تصعيداً للقصف الجوي من قبل التحالف الدولي، وهي التي شكلت خلال الفترة الماضية وجهة لعدد كبير من النازحين، بينهم عائلات متطرفين، وتحديداً من محافظة الرقة المجاورة ومدينة الموصل العراقية، حيث يتعرض التنظيم لهجمات بدعم من التحالف الدولي.

وأعلن التحالف الدولي قبل أسبوع مقتل تركي البنعلي، الذي نصب نفسه مفتيا لتنظيم داعش، في غارة جوية في 31 أيار في الميادين”.

ويسيطر تنظيم داعش على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية، باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور مركز المحافظة ومطارها العسكري، وبعض القرى القريبة من الحدود الإدارية مع الرقة.