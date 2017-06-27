عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي يتّحدون ضد الإرهاب

أعلنت الشركات المشغلة لوسائل التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”يوتيوب” و”تويتر” و”مايكروسوفت” أنها ستشكل مجموعة عمل عالمية لدمج جهودها في سبيل إزالة المحتوى الإرهابي من منصاتها.

وردا على ضغوط من حكومات أوروبا والولايات المتحدة، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، قالت الشركات إنها ستتقاسم الحلول الفنية لإزالة المحتوى الإرهابي، وستتعاون بشكل أكبر مع خبراء مكافحة الإرهاب.

وصرحت الشركات في بيان مشترك اليوم بأن “منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب سيضفي الطابع الرسمي على مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين شركاتنا ويعزز التعاون مع شركات التكنولوجيا الصغيرة ومجموعات المجتمع المدني والأكاديميين والحكومات والهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوة أطلقها الأسبوع الماضي رؤساء دول أوروبية لشركات التكنولوجيا لإنشاء منتدى للصناعة وتطوير التكنولوجيا والأدوات الجديدة لتحسين خاصية الكشف التلقائي وإزالة المحتوى المتطرف.