ترامب يدعو لمعالجة تهديد كوريا الشمالية النووي والبالستي

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر اجتماعه في البيت الابيض الإثنين برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي إلى القيام “سريعا” بمعالجة ملفكوريا الشمالية، والتهديد الذي يشكله برنامجها النووي والبالستي.

Pres. Trump, Prime Minister Modi share a hug following Trump's remarks at the White House https://t.co/STbsygKfU2 pic.twitter.com/KQyNOwrlvW — ABC News (@ABC) June 26, 2017

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مودي أن “النظام الكوري الشمالي هو مصدر لمشاكل هائلة، وهذا أمر يجب الاهتمام به، ويجب على الارجح الاهتمام به سريعا”.

In the Oval Office PM Modi and President Trump pic.twitter.com/ANR3l1OX5q — Smita Prakash (@smitaprakash) June 26, 2017

وشكر الرئيس الاميركي رئيس الوزراء الهندي على فرض حكومته “عقوبات جديدة ضد النظام الكوري الشمالي، الذي يواصل تطوير برنامجه البالستي في تحد لقرارات الامم المتحدة التي تحظر عليه ذلك.