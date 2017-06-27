واشنطن تؤكّد رصد تحركات لهجوم كيماوي في سوريا

أشارت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى أن “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رأت تحركات في سوريا مشابهة للتحضيرات للهجوم الكيماوي في 4 نيسان الماضي”، مؤكدة أن “الهدف هو بعث رسالة للرئيس السوري بشار الأسد و روسيا و إيران ضد أي استخدام محتمل للسلاح الكيماوي”.

وفي سياق أخر، كشف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عن أن الأسلحة الاميركية ستبقى بأيدي وحدات حماية الشعب الكردي حتى بعد استعادة الرقة من تنظيم “داعش” الارهابي”.

وأكد ان واشنطن ترفض اقحامها رغماً عنها في الحرب في سوريا.